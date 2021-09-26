طلائع الجيش بعد انضمام 3 لاعبين للمنتخب: القادم أفضل

القاهرة - سامية سيد - أعرب الجهاز الفنى والإدارى بنادى طلائع الجيش عن سعادته لاختيارات كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى، والتى تضمنت ثلاثة نجوم من فريق الكرة بنادى طلائع الجيش أبطال السوبر المصرى ضمن معسكر الفراعنة الذى سيبدأ بعد غد الثلاثاء استعداداً لمباراة ليبيريا الودية المقرر إقامتها فى التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية .

وتضمنت القائمة 24 لاعباً من بينهم ثلاثى طلائع الجيش محمد بسام حارس المرمى ومهند لاشين وأحمد سمير، وهؤلاء الثلاثى تألقوا بقوة فى مباراة السوبر المصرى الأخير أمام الأهلى بشكل لفت أنظار الجهاز الفنى لمنتخب الفراعنة بقيادة كيروش .

ووجه الجهاز الفنى والإدارى لفريق طلائع الجيش، بقيادة العميد أحمد فؤاد مهدى مدير الكرة وعبد الحميد بسيونى المدير الفني، التهنئة لرئيس مجلس إدارة النادى ولمجلس الإدارة على اختيارات الجهاز الفنى للمنتخب باختيار ثلاثة لاعبين من صفوف الطلائع لتمثيل منتخب مصر وهو ما يدعو للفخر والشرف لارتداء قميص المنتخب الوطنى والمساهمة فى رفع علم مصر عالياً فى المحافل الدولية والعالمية، مؤكدين لمجلس الإدارة أن الأفضل قادم لفريق طلائع الجيش فى ظل الدعم والمساندة اللامحدودة التى يلقاها الفريق والجهاز الفنى والإدارى من مجلس الإدارة .

فى الوقت نفسه، أعرب الثلاثى محمد بسام وأحمد سمير ومهند لاشين عن سعادتهم بالانضمام والعودة لصفوف المنتخب الوطنى، وقدموا الشكر لمجلس إدارة نادى طلائع الجيش وللجهاز الفنى والإدارى للفريق، مؤكدين أنهم سيبذلون أقصى جهد وسيقاتلون من أجل حجز مكانهم بصفوف المنتخب الوطنى ليكونوا خير سفراء لفريق طلائع الجيش لكرة القدم أبطال السوبر .