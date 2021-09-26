شكرا لقرائتكم خبر عن موعد سفر بعثة يد الزمالك إلى السعودية لمواجهة برشلونة فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة عبد البارى، مدير فريق كرة اليد بنادى الزمالك، عن تحديد 4 أكتوبر المقبل موعداً لسفر البعثة إلى السعودية استعداداً لمواجهة برشلونة يوم 6 من الشهر نفسه فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وقال عبد البارى فى تصريح لـ الخليج 365، إن هناك احتمالات لتغيير الموعد فى أى وقت ليكون صباح يوم 5 فى ظل عدم التاكيد النهائى للحجز حتى الآن.

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقي بنتيجة 28 / 27 على صالة حسن مصطفى .

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى مواصلة التفوق الأهلى بقمة السوبر الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى على صعيد المسابقة، حيث فاز الزمالك على الفريق الأحمر من قبل فى النهائى بآخر نسختين قبل هذه النسخة أعوام 2018، 2019 .

خطف فريق الزمالك التأهل إلى كأس العالم للأندية "السوبر جلوب"، المقرر انطلاقها شهر أكتوبر المقبل بالسعودية بحصده للنجمة الأفريقية السابعة فى تاريخه ، حيث توج الزمالك باللقب من قبل أعوام 2002، 2010، 2011، 2012، 2018، 2019.