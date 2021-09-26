بث مباشر لمباراة لاتسيو ضد روما في ديربي إيطاليا

محمد الفلاح - الأحد 26 سبتمبر 2021

يستضيف ملعب "الأولمبيكو"، اليوم الأحد، مباراة لاتسيو ضد روما في ديربي إيطاليا، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الكالتشيو.

وحسبما نشرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن ملعب الأولمبيكو سيحتضن 20 ألف مشجع لمشاهدة الديربي بين لاتسيو وروما فى المباراة المقرر لها غداً الأحد.

وأضافت أن الأولمبيكو سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 50%، ما يعادل 20 ألف مشجع، مقسمين بالتساوى على جماهير روما ولاتسيو.

وأشارت إلى أن رابطة مشجعي فريق لاتسيو الإيطالي المعروفة باسم "كورفا نورد"، أخبرت النادي بأنها سترتدى قميصًا أزرق فاتح، ووشاح القلب الخاص بهم وعلم.

وأوضحت أن أبواب ملعب "الأولمبيكو" سيتم من الساعة 3 مساءً حتى الساعة 4 مساءً، وستكون هناك أيضًا حفلة موسيقية قبل المباراة.

جدير بالذكر أن فريق روما يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، فيما يأتي لاتسيو فى المركز السابع برصيد 8 نقاط.