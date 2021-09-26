شكرا لقرائتكم خبر عن البطولة العالمية لكرة السلة الثلاثية تعود إلى أبوظبي بمشاركة نجوم أولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 26 سبتمبر 2021

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن استضافة بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، يومي 29 و 30 أكتوبر المقبل، في الملعب المصمم خصيصاً لاستضافة المنافسات على كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي.



وتعود البطولة العالمية من جديد للمرة الأولى منذ خمسة أعوام، كما ستجمع البطولة المرتقبة التي تقام ضمن سلسلة الجولات العالمية على مدار العام، نُخبة لاعبي كرة السلة الثلاثية العالميين، ومن ضمنهم النجوم المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020، لتمثيل مُختلف مدن العالم.

وستُتيح بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية لعُشاق هذه الرياضة في الإمارات وخارجها فرصة الاستمتاع بتجربة حضور الفعاليات المباشرة في العاصمة للمرة الأولى منذ رفع القيود المفروضة على السفر.

وشهدت رياضة كرة السلة الثلاثية، التي سجّلت ظهورها الأول في أولمبياد طوكيو، زيادة ملحوظة في شعبيتها بفضل بساطة قوانينها والمنشآت التي تتطلبها، فضلاً عن إيقاعها السريع وأحداثها المشوقة.

وتؤكد البطولة على القدرات والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها أبوظبي وريادتها في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية البارزة وتنظيمها وفق أعلى معايير السلامة في بيئة آمنة وصحية، ما يوفر لعُشاق كرة السلة فرصة مشاهدة أفضل لاعبي العالم مباشرة من الملعب.

ومن المنتظر أن يشارك في منافسات البطولة 12 فريقا عالميا، و أكدت حتى الآن 4 فرق من أفضل خمس فرق ضمن تصنيف الجولات العالمية للاتحاد الدولي لكرة السلة مشاركتها، وفي مُقدمة تلك الفرق الأربع فريق ليمان من صربيا صاحب المركز الأول، والذي يتطلع إلى توسيع الفارق الذي يفصله عن ملاحقه فريق ريجا من لاتفيا، الذي فاز لاعبيه بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020. كما أعلن فريق أنتيوراب البلجيكي صاحب التصنيف الثالث وفريق أوتريخت الهولندي الذي يليه في التصنيف الرابع.

وفي السياق نفسه سينظم مجلس أبوظبي الرياضي في جزيرة الحديريات بأبوظبي قُبيل انطلاق البطولة العالمية، برنامجا مصاحبا للحدث المرتقب ويتضمن بطولة أبوظبي لكرة السلة الثلاثية المجتمعية، وستشهد مشاركة 24 فريقاً في الجولات التأهيلية بين 8 و15 أكتوبر المقبل، وسيحظى الفائزون بنهائيات دور الـ 16 بفرصة المشاركة واللعب في نهائي التصفيات المؤهلة للبطولة العالمية، لتحديد ممثل الإمارات في الحدث العالمي يومي 29 - 30 أكتوبر المقبل.

ونظراً للقاعدة الجماهيرية الواسعة التي تحظى بها كرة السلة في الإمارات، حرص مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة على تنظيم الفعالية وإعادة رياضة كرة السلة الثلاثية إلى الإمارات للمرة الأولى منذ استضافتها لجولتين متتاليتين من البطولة عامي 2015 و2016.

من جهته قال سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي:" تسعدنا استضافة البطولة العالمية لكرة السلة الثلاثية من جديد في أبوظبي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة والتي تتسم بشعبيتها الواسعة، والتي اتسعت بعد ظهورها الأول في أولمبياد طوكيو مؤخرا، ونحن واثقون من النجاح الذي ستُحققه البطولة، لا سيما بالتزامن مع الازدهار الكبير الذي تعيشه العاصمة بأجندتها الحافلة بالفعاليات الرياضية العالمية المرموقة هذا الموسم".

وتابع: " التنوع الكبير للفعاليات الرياضية العالمية التي تقام في أبوظبي، يؤكد على سمعتها ومكانتها المرموقة على خارطة الرياضة العالمية في ظل ثقة الاتحادات والمؤسسات الرياضية الدولية، كما يجدد ريادتها وتعاملها المثالي خلال الأزمة الصحية العالمية، في ظل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة واهتمامها الكبير ودعمها السخي لجميع الحلول الاستباقية والخطط المتطورة من أجل تطبيق التدابير الاحترازية الكفيلة بمكافحة انتشار كوفيد-19".

وأوضح : " شهدت أبوظبي تنظيم سلسلة من الفعاليات الرياضية العالمية، بما فيها طواف الإمارات وبطولة يو إف سي للفنون القتالية المختلطة، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وتستضيف أبوظبي حالياً الدوري الهندي الممتاز للكريكت، ويليه بطولة "تي 20 " العالمية للكريكت وبطولة أبوظبي "تي 10 " للكريكت، كما تستعد أبوظبي لاستضافة سلسلة من الفعاليات، مثل بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة تحت مظلة مهرجان أبوظبي للرياضات المائية، إلى جانب بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون وماراثون أدنوك أبوظبي، وبطولة سبارتن العالمية وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي إضافة إلى بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية، ما يؤكد حجم التفاعل الرياضي العالمي الذي ستشهده العاصمة أبوظبي خلال الفترة المقبلة".

وبدوره قال أليكس سانشيز مدير بطولات كرة السلة الثلاثية لدى الاتحاد الدولي لكرة السلة: " مازالت بطولتا كرة السلة الثلاثية العالميتين التي أقيمت في أبوظبي عامي 2015 و2016 من أكثر نُسخ البطولة نجاحاً، وهذا ما دفعنا للتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي مجدّداً لتنظيم البطولة العالمية في موطنها الثاني يومي 29 و30 أكتوبر 2021".

وستجري مباريات بطولة أبوظبي العالمية لكرة السلة الثلاثية، التي يُديرها الاتحاد الدولي لكرة السلة، بين فرق مكونة من ثلاثة لاعبين على نصف ملعب بُني خصيصاً لاستضافة الحدث والتنافس على لقب البطولة والجائزة الإجمالية المرصودة التي تصل إلى 150 ألف دولار الأمريكي، حيث يحصل البطل على 40 ألف دولار أمريكي، بينما يحظى أصحاب المركزين الثاني والثالث بجوائز نقدية بقيمة 30 و20 ألف دولار أمريكي، على التوالي.

كما ستتضمن البطولة، إلى جانب المنافسات، العديد من الأنشطة الترفيهية مثل الحفلات الموسيقية التي يقدمها مجموعة من أبرز مشاهير الموسيقى.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفعالية الرياضية التي تحتفي بكرة السلة ستشتمل على مسابقة /سلام دانك/ ومنافسة /لتسديد الرميات/.