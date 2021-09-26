الامارات | إحراج مذيع مصري شهير على الهواء (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن إحراج مذيع مصري شهير على الهواء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انسحب رئيس نادي سموحة محمد فرج عامر، من برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد" المصرية، بعد سلسلة من الأسئلة والشد والجذب مع مقدم البرنامج، الذي تفاجأ برد فعل رئيس النادي بطلبة ترك البرنامج بحجة أن الأسئلة موجهة والغرض منها هو تشويه صورته.

وانتقد رئيس نادي سموحه، مقدم "البرنامج" هاني حتحوت، واتهمه بأنه يوجه له أسئلة موجهة عندما كان الحديث عن كرة القدم المصرية وعملية بيع وشراء اللاعبين في مصر ومن النادي الذي يربح من كرة القدم المصرية، حيث تساءل المذيع هل هو النادي الأهلي أو الزمالك، أم سموحة ولكن كان رد رئيس النادي هو: "لا يوجد نادي كرة قدم يربح في مصر".

وسأل المذيع رئيس النادي عن مجلس إدارة نادي سموحة وهل بالفعل طلب منه الأعضاء إلغاء لعبة كرة القدم في النادي، فانفعل رئيس النادي وقال له: "أنا من قام بتأسيس اللعبة في النادي، قلت لك من قبل إن هذه الأسئلة موجهة واسمح لي بترك البرنامج".

وحاول المذيع المصري تهدئة رئيس النادي وجعله يستمر في البرنامج إلا أن الأخير ظل واقفاً ورفض البقاء وقال له "الأسئلة تخدم أشخاص معينين، أنت بتسأل أسئلة ليس لها واقع، أنا شاهدتك بعيني عند أحمد مجاهد"، وهنا انفعل حتحوت، وأكد له أنه لا يعلم شكل أحمد مجاهد وأنه سيقوم بتسجيل هذا الحديث ورفع شكوى ضد رئيس النادي.

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