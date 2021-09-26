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الامارات | المغرب يحمل آمال العرب في "مونديال الصالات" أمام البرازيل اليوم

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أبوظبي- الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون المنتخب المغربي لكرة القدم داخل الصالات على موعد مع التاريخ حينما يواجه في الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد بتوقيت الإمارات منافسة البرازيل في الدور ربع النهائي لمونديال كأس العالم المقام في ليتوانيا.

ويحمل "أسود الأطلسي" آمال العرب في المونديال بعد خروج شقيقه المصري مبكراً.

وهذه المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب المغربي لربع النهائي في مشاركته الثالثة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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