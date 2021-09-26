الامارات | المغرب يحمل آمال العرب في "مونديال الصالات" أمام البرازيل اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يحمل آمال العرب في "مونديال الصالات" أمام البرازيل اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون المنتخب المغربي لكرة القدم داخل الصالات على موعد مع التاريخ حينما يواجه في الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد بتوقيت الإمارات منافسة البرازيل في الدور ربع النهائي لمونديال كأس العالم المقام في ليتوانيا.

ويحمل "أسود الأطلسي" آمال العرب في المونديال بعد خروج شقيقه المصري مبكراً.

وهذه المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب المغربي لربع النهائي في مشاركته الثالثة.

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