أسرع مئوية في تاريخ ليفربول.. رقم قياسي جديد لصلاح.. وكلوب: انجاز مذهل.. وقائد الريدز: «لحظة لا تصدق»

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أصبح محمد صلاح، نجم ليفربول، أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي مع الريدز في التاريخ وذلك خلال 151 مباراة، محطماً رقم روجر هنت (152 مباراة).

وسجل صلاح هدفه رقم 100 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي في شباك برينتفورد، في الجولة السادسة من البريميرليج، مساء السبت.

وتصدر صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، مع الثنائي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، وميكائيل أنطونيو مهاجم وست هام، برصيد 5 أهداف لكل منهم.

كما أصبح النجم المصري رابع أسرع لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل 100 هدف مع فريق واحد خلف الثلاثى: آلان شيرر (124) مباراة، وهاري كين (138) وسيرجيو أجويرو (147)، وتفوق النجم المصرى في الترتيب على تيري هنري الذى وصل للمئوية في الدوري الإنجليزي خلال 160 مباراة.

ورفع الفرعون رصيده إلى 131 هدفا مع ليفربول في مختلف البطولات لينفرد بالمركز العاشر في قائمة أفضل هدافى الريدز على مر العصور.

وكان صلاح قد وصل إلى هدفه رقم 100 في الدورى الإنجليزي، سواء مع ليفربول أو تشيلسي، بعد هدفه في مرمى فريق ليدز يونايتد، بالجولة قبل الماضية والتي حسمها الريدز بثلاثية نظيفة.

كلوب: وصول صلاح للهدف 100 إنجاز مذهل

من جانبه، أشاد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بالإنجاز الذى حققه صلاح، بوصوله للهدف رقم 100 بقميص الريدز في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحاته عقب المباراة "محمد صلاح لعب بشكل مذهل لكني أعرف أنه يفكر بالفرص التي أضاعها.. بالطبع ما حققه كان إنجازًا مذهلا"، مضيفا "يجب أن نمنح صلاح قميصا آخر برقم 100.. أرقامه جنونية".

وأضاف كلوب: "صلاح لاعب استثنائي. قبل أسبوعين سجل الهدف رقم 100 له بالدوري، والآن نفس الرقم لكن مع ليفربول".

وتابع: "بالطبع كان على صلاح تسجيل الهدف الحاسم اليوم لكن لا بأس".

هندرسون يثني على صلاح

وفي سياق متصل، أثنى جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول، على زميله محمد صلاح، بعدما وصل إلى هدفه رقم 100، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال «هندرسون» في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «وصول صلاح لهدفه رقم 100 لحظة لا تصدق حقًا، منذ مجيئه إلى النادي وهو لا يصدق بالفعل».