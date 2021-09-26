كأس مصر: الأهلي الى ربع النهائي بفوزٍ صعب على انبي

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القاهرة: تأهل الأهلي حامل اللقب إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر في كرة القدم بفوزٍ صعب على انبي 1-صفر السبت بملعب الاسكندرية في اللقاء المؤجل بينهما من الدور ثمن النهائي.

وانتظر الاهلي حتى الدقيقة 74 ليسجل هدف الفوز عن طريق البديل صلاح محسن من هجمة منظمة انتهت بتمريرة محمد مجدي "افشه" سددها على يسار الحارس محمود جاد.

وسيطر الاهلي على شوطي المباراة واهدر مهاجموه محمد شريف ومحمود عبد المنعم "كهربا" والعائد من الاعارة احمد عبد القادر فرصا عدة بسبب الرعونة والتسرع امام مرمى انبي الذي تراجع لاعبوه للدفاع مع الاعتماد على هجمات مرتدة نادرة شكلت خطورة على مرمى محمد الشناوي.

ويلتقى الاهلي في الدور المقبل مع بيراميدز الذي كان حجز بطاقته الجمعة بفوزه على سموحة 3-1.