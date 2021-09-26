شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعاقد مع التونسى بلال السعيدانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة سيراميكا التعاقد مع لاعب خط الوسط التونسي بلال السعيداني لمدة 3 مواسم، قادمًا من نادي ضمك السعودي.
وحصلت إدارة سيراميكا على توقيع اللاعب الدولي التونسي ، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح، وانتظم في التدريبات مع الفريق في المعسكر المغلق المقام بمدينة شرم الشيخ.
يذكر أن إدارة نادي سيراميكا أبرمت 3 صفقات في الفترة الماضية، استعدادًا للموسم الجديد، الأولى أسفرت عن ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي هويدي إف سي، والثانية أسفرت عن ضم المدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة، والثالثة ضم الحارس محمود كوكو، قادمًا من نادي هويدي إف سي .
وكان معتز البطاوى، المدير الرياضي لفريق سيراميكا،قد اكد أن الفترة المقبلة ستتجه إدارة النادي للتعاقد مع لاعبين أفارقة مميزين بناءً على طلب الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان.
وأشاد معتز البطاوى بالتزام لاعبي الفريق في معسكر الإعداد المقام حاليًا فى شرم الشيخ، وقال المدير الرياضي، إنه لمس خلال الفترة الماضية من المعسكر تركيزًا وحماسًا شديدًا، ومنافسة قوية بين جميع اللاعبين، من أجل الظهور بشكل طيب خلال الموسم القادم من الدوري العام.
وأوضح أن مجلس إدارة سيراميكا لديه ثقة كبيرة في تقديم الجهاز الفني واللاعبين، مردودًا مميزًا في الموسم الجديد.
وتابع، نقوم بتدعيم الفريق وفق الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن الصفقات التى أبرمها الفريق حتى هذه اللحظة مميزة وستكون إضافة قوية مع الفريق في الدوري.