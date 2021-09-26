شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو يثير الجدل: لازم الكل يعرف حقيقة ما حدث معى قبل الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار محمد إبراهيم "كيشو" بطل المصارعة جدلاً بعدما نشر "ستورى" عبر حسابه الشخصى على انستجرام، مؤكداً أنه سيكشف حقيقة المواقف التى تعرض لها قبل خوض أولمبياد طوكيو التى توج خلالها بالميدالية البرونزية.

وكتب كيشو، "فى كلام كتير جوايا لسه محدش يعرفه، والوقت بيقرب وكل كلمة وموقف حصل معايا قبل الأولمبياد له تأثير عليا.. لازم الكل يعرف الحقيقة.. قريباً".



كيشو

وفى وقت سابق، قال محمد إبراهيم كيشو، إن والدته هي الجندي المجهول في حياته، لأنها عانت شديدا لحين وصوله إلى هذه المكانة العالية بين أبطال العالم، متابعا: "والدتي تعبت كتير معايا، وكانت بتوديني المدرسة الصبح والتمرين بالليل، وأنا كان جوايا إصرار وعزيمة إن هوصل في يوم من الأيام بسبب تعبي في اللعبة".

وأضاف كيشو، في لقائه مع الإعلامية جاسمين طه، ببرنامج "مساء dmc" الذى يذاع عبر قناة dmc، أن أهله دعموه بشكل كبير في كل الأزمات، سواء في أوقات الخسارة وكذلك المكسب، مردفا: "كانوا معايا خطوة بخطوة وكمان دعم الدولة المصرية لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، وأنا كنت بتمرن لوحدى خلال فترة التوقف الدولى، وهذه أسوأ فترة مرت عليا إن الأولمبيات اتلغت".

وأوضح كيشو، أنه نجح في حصد العديد من الميداليات الذهبية في البطولات العالمية السابقة، ويعد أول عربي ومصرى وأفريقي يتأهل خلال بطولة العالم في لعبة المصارعة، مردفا: "كنت بتمرن مرتين في اليوم صبح وليل، وأنا لازم أمشي على نظام غذائي معين، وفى فترة وزني زاد 2 كيلو ونجحت في خسارتهم في ليلة".

وتابع كيشو: "كان مطالب مني إني أخس علشان زيادة الوزن ممكن يشطبني من المسابقة، والبطولة كانت صعبة جدا وتعب وإرهاق وضغط"، معربا عن أمنيته بالذهاب إلى الحج برفقة والده ووالدته.