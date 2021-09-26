شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 4 مصريين لنصف نهائى بطولة أوراكل نت سويت للاسكواش فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الرباعى المصرى "على فرج" المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، "محمد الشوربجى" المصنف الثانى، "مصطفى عسل" المصنف التاسع، و"سلمى هانى" إلى الدور نصف النهائى ببطولة أوراكل نت سويت للاسكواش، التى تستضيفها مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 27 سبتمبر الجارى.

ـ فوز على فرج على الويلزى جويل مكين بنتيجة 2/0، وجاءت نتيجة الشوطين كالتالى: 11-9, 12-10.

ـ فوز مصطفى عسل على مواطنه طارق مؤمن بنتيجة 2/0، وجاءت نتيجة الشوطين كالتالى: 11-8, 11-6.

ـ هزيمة هانيا الحمامى أمام جويل كينج بنتيجة 2/0 وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-5, 11-5.

ـ هزيمة مروان الشوربجى أمام بول كول بنتيجة 2/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 6-11, 11-5, 11-6.

ـ فوز سلمى هانى على نوران جوهر بنتيجة 2/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 9-11, 11-6, 11-9.

ـ فوز محمد الشوربجى على كريم عبد الجواد بنتيجة 2/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 16-14, 10-12, 11-5.