شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كارتيرون المدرب المدلل لجماهير ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المدير الفنى الفرنسى للزمالك باتريس كارتيرون أصبح المدرب المدلل لدى الجماهير البيضاء بعد الفرحة العارمة التى شهدتها السوشيال ميديا خلال اليومين الماضيين بعد نجاح اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، فى تمديد التعاقد مع المدرب الفرنسى لثلاثة مواسم قادمة، بعد تتويجه مع الفريق ببطولة الدورى الممتاز الموسم المنقضى، فى إطار سعى اللجنة لفرض نوع من الاستقرار الفنى على الفريق المرحلة المقبلة لحصد مزيد من البطولات، لاسيما أن النادى يأمل فى الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا فى نسختها القادمة، ومن ثم التأهل لكأس العالم للأندية مع الاحتفاظ بدرع المسابقة المحلية.

ويمتلك كارتيرون رصيدا كبيرا لدى الجماهير البيضاء لما حققه من بطولات على الصعيد الأفريقى و المحلى. وتوج الفرنسى باتريس كارتيرون مع الزمالك فى ولايته التدريبية الثانية مع الأبيض بلقب الدورى الـ 13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، بعدما ساهم مع اللاعبين فى تحقيق حلم الجماهير وانتزاع اللقب رسميًا قبل انتهاء المسابقة المحلية بجولة واحدة، حيث تصدر فرسان ميت عقبة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 79 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 73 نقطة.

ويعد الدورى هو اللقب الثالث للمدرب الفرنسى باتريس كارتيرون مع القلعة البيضاء، بعدما نجح فى تحقيق السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى 3/1، والسوبر المحلى على حساب الأهلى بركلات الترجيح فى ولايته الأولى.

تولى كارتيرون قيادة الزمالك فى الولاية الثانية منذ يوم 12 مارس الماضى، وحتى الآن، وقاد الفريق فى 20 مباراة بمسابقة الدورى الممتاز، حقق خلالهم الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وهُزم فى مباراة، وسجل معه اللاعبين 38 هدفًا واستقبلت شباك الأبيض معه 15 هدفًا.

فيما قاد الزمالك فى 3 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا حقق الفوز فى مباراتين وهُزم فى مباراة وسجل معه اللاعبين 6 أهداف واستقبل معه هدفين، كما قاد الأبيض فى 3 مباريات بكأس مصر، حقق خلالهم الفوز جميعًا وسجل معه اللاعبين 6 أهداف واستقبل هدفًا.

سبق وأن تولى كارتيرون قيادة الزمالك فى الفترة من 3 ديسمبر 2019 حتى 15 سبتمبر 2020 أى لمدة 287 يومًا، وشهدت ولايته للأبيض فى 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات أخرى، فيما سجل معه اللاعبين 49 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، وشهدت تحققيه لبطولتى السوبر المصرى والسوبر الإفريقى.

ويرصد الخليج 365 لقطات الفرنسى كارتيرون فى الصور التالية :