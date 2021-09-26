شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مليون جنيه تحسم بقاء على معلول فى الأهلي.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الدولي التونسي على معلول ملف العروض الخارجية التى وصلته الأيام الماضية من أندية خليجية وطلبت التعاقد معه فى يناير المقبل بأرقام مالية كبيرة للغاية. وحسم اللاعب موقفه وقرر البقاء في الأهلي بعدما اتفق مع مسئولى القلعة الحمراء على تجديد عقده مع النادى لمدة موسمين مقابل مليوني و500 ألف دولار، أى ما يقرب من 40 مليون جنيه مصرى.

ورغم أن العروض الخارجية كانت مُغرية للغاية للدولي التونسي ووصلت إلى 25 مليون جنيه فى الموسم الواحد، إلا أن اللاعب فضّل البقاء مع الأهلي ورفض الرحيل، خاصة بعد تمسك القلعة الحمراء به لاسيما وإن اللاعب يشعر بالاستقرار والراحة في الأهلي.

وكشف مصدر في القلعة الحمراء أن الأهلي سيُعلن تجديد عقد على معلول خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن الفريق ليس لديه ارتباطات خلال المرحلة المقبلة بعد الانتهاء من مباراة إنبي أمس في دور الـ16 لكأس مصر .

على معلول أحد أهم الدعائم الأساسية في قوام النادي الأهلي طيلة السنوات الأخيرة، ما يجعل رحيله عن القلعة الحمراء بمثابة ضربة قوية للغاية لكتيبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

إجمالا.. خاض معلول مع الاهلى 166 لقاء، سجل 27 هدفا وصنع 50 آخرين، وحصد مع الفريق الأحمر على لقب الدورى المصرى 4 مرات، وعلى السوبر المصرى مرتين، وعلى كأس مصر مرتين والسوبر الأفريقى مرة، بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.