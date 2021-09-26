وائل جمعة يتحدث عن سبب سفر كيروش وقائد المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد وائل جمعة مدير المنتخب الوطني الأول أن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب الفراعنة توجه إلى بلاده في رحلة سفر قصيرة من أجل الاحتفال بعيد ميلاده والده، مضيفًا أن حسم قرار "قائد المنتخب" في يد المدرب.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب البلدوزر" المذاع عبر فضائية "الشمس"، قال جمعة: "علينا التعامل مع الصعوبات خلال المرحلة المقبلة، وسنحاول إخراج أفضل ما لدى اللاعبين".

وأضاف: "لدينا مشكلة نعاني منها في السنوات الأخيرة وهي أن الاهتمام بالأندية أكبر من المنتخب (الآية معكوسة)، في العالم كله الأندية تُخدم على المنتخب، لكن العكس يحدث في مصر والمنتخب يأتي في المرحلة الثانية".

وتابع: "لدينا ارتباطات عديدة خلال الفترة المقبلة، بداية من مباراتي ليبيا بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ثم المشاركة في كأس العرب يليه كأس الأمم الأفريقية".

وعن رأيه في كيفية تنظيم مسابقة الدوري الموسم المقبل (دوري من مجموعة أم مجموعتين)، أجاب مدير المنتخب: "لن أُدلي برأيي، لكن لابد أن تكون الأولوية للمنتخب وارتباطاته في أي قرار سيتم".

ثم تطرق جمعة للحديث عن سبب سفر كيروش وقال: "كيروش سافر للاحتفال بعيد ميلاده والده (94 سنة)، وسيعود للقاهرة فجر يوم 28 سبتمبر لبدء المعسكر".

وأكمل: "كل ما يهمنا خلال المرحلة المقبلة هو رفع علم مصر، أتمنى ألا يقصر أحد وألا يدخر أحد أي مجهود".

وعما إذا كان بعض نجوم المنتخب سيرفضون اللعب على ملعب "الترتان" في لقاء العودة أمام ليبيا (12 أكتوبر)، قال جمعة: "من يرفض تمثيل منتخب مصر؟، المنتخب لا يسعى وراء لاعبين".

وبسؤاله عما إذا كان سيظل صلاح قائدا للمنتخب، أجاب: "كيروش هو صاحب القرار الأول والأخير، لدي قرار لن أعلن عنه حتى يقرر كيروش فهو المسئول الأول".

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني يستعد لانطلاق معسكره يوم 28 سبتمبر الجاري، على أن يواجه ليبيريا وديا يوم الخميس المقبل.