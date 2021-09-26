24 لاعبا في معسكر المنتخب استعدادًا لودية ليبيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش، قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهة ليبيريا الودية.

ومن المقرر أن يلتقي الفراعنة مع ليبيريا في التاسعة مساء الخميس المقبل بستاد الجيش ببرج العرب.

وضمت القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، محمد أبو جبل (الزمالك)، محمد بسام (طلائع الجيش)، محمد صبحي (فاركو).

خط الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك)، محمد عبد الشافي (الزمالك)، محمود حمدي الونش (الزمالك)، أيمن أشرف (الأهلي)، علي جبر (بيراميدز)، باهر المحمدي (الإسماعيلي)، أحمد توفيق (بيراميدز)، أكرم توفيق (الأهلي).

خط الوسط: حمدي فتحي (الأهلي)، عمرو السولية (الأهلي)، طارق حامد (الزمالك)، مهند لاشين (طلائع الجيش)، محمد مجدي أفشة (الأهلي)، عبد الله السعيد (بيراميدز).

خط الهجوم: محمد شريف (الأهلي)، مصطفى فتحي (الزمالك)، رمضان صبحي (بيراميدز)، إبراهيم عادل (بيراميدز) أحمد سيد زيزو (الزمالك)، أحمد سمير (طلائع الجيش).

ووجه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بوجوب حصول اللاعبين المختارين على راحة اليوم وغدًا قبل انطلاق معسكرهم ببرج العرب يوم الثلاثاء المقبل.