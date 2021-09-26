24 لاعبا في معسكر المنتخب استعدادًا لودية ليبيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش، قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهة ليبيريا الودية.
ومن المقرر أن يلتقي الفراعنة مع ليبيريا في التاسعة مساء الخميس المقبل بستاد الجيش ببرج العرب.
وضمت القائمة 24 لاعبا هم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، محمد أبو جبل (الزمالك)، محمد بسام (طلائع الجيش)، محمد صبحي (فاركو).
خط الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك)، محمد عبد الشافي (الزمالك)، محمود حمدي الونش (الزمالك)، أيمن أشرف (الأهلي)، علي جبر (بيراميدز)، باهر المحمدي (الإسماعيلي)، أحمد توفيق (بيراميدز)، أكرم توفيق (الأهلي).
خط الوسط: حمدي فتحي (الأهلي)، عمرو السولية (الأهلي)، طارق حامد (الزمالك)، مهند لاشين (طلائع الجيش)، محمد مجدي أفشة (الأهلي)، عبد الله السعيد (بيراميدز).
خط الهجوم: محمد شريف (الأهلي)، مصطفى فتحي (الزمالك)، رمضان صبحي (بيراميدز)، إبراهيم عادل (بيراميدز) أحمد سيد زيزو (الزمالك)، أحمد سمير (طلائع الجيش).
ووجه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بوجوب حصول اللاعبين المختارين على راحة اليوم وغدًا قبل انطلاق معسكرهم ببرج العرب يوم الثلاثاء المقبل.