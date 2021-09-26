ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فياريال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه فياريال خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ولم يقدم الريال العرض المنتظر منه في هذه المباراة، وكان فياريال أكثر خطورة من الريال، ولكنهما اكتفيا بحصد نقطة.

ورفع الريال رصيده إلى 17 نقطة لكنه حافظ على صدارة جدول الترتيب، كما رفع فياريال رصيده إلى ثماني نقاط في المركز العاشر.

وبهذا التعادل حافظ الفريقان على سجلهما خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم.

وأصبح هذا التعادل هو الثاني للريال مقابل خمس انتصارات، فيما أصبح هذا التعادل هو الخامس لفياريال، الذي لديه مباراة مؤجلة، في الدوري مقابل الفوز في مباراة وحيدة.

تشكيل ريال مدريد: تيبو كورتوا، فيدي فالفيردي، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، ناتشو فيرنانديز، كاسيميرو، لوكا مودريتش، ماركو أسينسيو، رودريجو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.