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ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فياريال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سقط فريق في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه فياريال خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة من .

ولم يقدم الريال العرض المنتظر منه في هذه المباراة، وكان فياريال أكثر خطورة من الريال، ولكنهما اكتفيا بحصد نقطة.

ورفع الريال رصيده إلى 17 نقطة لكنه حافظ على صدارة جدول الترتيب، كما رفع فياريال رصيده إلى ثماني نقاط في المركز العاشر.

وبهذا التعادل حافظ الفريقان على سجلهما خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم.

وأصبح هذا التعادل هو الثاني للريال مقابل خمس انتصارات، فيما أصبح هذا التعادل هو الخامس لفياريال، الذي لديه مباراة مؤجلة، في الدوري مقابل الفوز في مباراة وحيدة.

تشكيل ريال مدريد: تيبو كورتوا، فيدي فالفيردي، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، ناتشو فيرنانديز، كاسيميرو، لوكا مودريتش، ماركو أسينسيو، رودريجو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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