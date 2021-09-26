ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وخسارة تشيلسي ويونايتد.. وقائمة الهدافين بعد هدف صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

عاد ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي، بعد تعادله، مساء السبت، أمام برنتفورد 3-3، مستغلا سقوط كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد، في الجولة السادسة من البريميرليج.

ونجح النجم المصرى محمد صلاح في الوصول إلى هدفه رقم 100 بقميص ليفربول في الدورى الإنجليزي، خلال 151 مباراة، ويصبح أسرع لاعب في تاريخ الريدز يصل إلى 100 هدفا محطما الرقم القياسي لروجر هانت 152 مباراة، بعد أن سجل هدف فريقه الثانى في مرمى برينتفورد.

وفاز مانشستر سيتي على مضيفه تشيلسي بهدف دون رد، في قمة الجولة.

فيما خسر مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا بهدف نظيف.

وفيما يلي ترتيب جدول الدوري:

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، رفع النجم المصري محمد صلاح رصيده التهديفي لـ5 أهداف، في الصدارة، متساويا مع أنطونيو وجيمي فاردي.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح:

محمد صلاح، ليفربول، 5 أهداف.

ميخائيل أنطونيو، وست هام، 5 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 5 أهداف.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 4 أهداف.

إسمايلا سار، واتفورد، 4 أهداف.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 3 أهداف.

سعيد بن رحمة، وست هام، 3 أهداف.

دومينيك كالفيرت لوين، إيفرتون، 3 أهداف.

ديماراي جراي، إيفرتون، 3 أهداف.

ماسون جرينوود، مانشستر يونايتد، 3 أهداف.

دييجو جوتا، ليفربول، 3 أهداف.

روميلو لوكاكو، تشيلسي، 3 أهداف.

ساديو ماني، ليفربول، 3 أهداف.

نيل موباي، برايتون، 3 أهداف.