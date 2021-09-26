شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض استعداداته الأخيرة فى برج العرب قبل انهاء المعسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الزمالك اليوم، الأحد، استعداداته الأخيرة قبل مباراة توسكر الكينى، المقرر إقامتها فى ذهاب دور الـ 32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام أحد يومى 15 أو 16 من أكتوبر المقبل، قبل إنهاء المعسكر المغلق المقام فى برج العرب، بالإسكندرية غدًا الاثنين.

ومن المقرر أن يعود الزمالك بعد ذلك لخوض تدريباته على ملعبه بمقر النادى بميت عقبة، حيث فضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، أن يخوض الفريق مباراتين وديتين عقب العودة إلى القاهرة، استعدادا للمواجهة الأفريقية أمام توسكر الكينيى، حيث ستكون المباراة الأولى يوم 30 من شهر سبتمبر الجارى، على أن تكون المباراة الودية الثانية يوم 8 من شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم إقامتهما على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله، على أن يحصل الفريق على راحة عقب نهاية المعسكر.

وتوج الزمالك ببطولة الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى، ليشارك فى النسخة المقبلة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث حصد الأبيض اللقب المحلى للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.