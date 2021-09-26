شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع برنامجاً تأهيلياً لعلاج "ضامة" حسين الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبي للأهلي، برنامجاً طبياً لـ حسين الشحات لاعب الفريق لتجهيزه وعلاجه من الإصابة التى تعرض لها اليومين الماضيين فى العضلة الضامة وتسببت فى غيابه عن مباراة أنبي أمس في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يتواصل غياب الشحات عن الملاعب والتدريبات الجماعية قرابة الأسبوعين وربما يزيد لمدة أطول، وإن كان ذلك متوقفاً على سير البرنامج العلاجي.

من ناحية أخرى، رفض مسئولو النادي الأهلي تعديل عقود الفريق الجماعية بالفريق بدعوى أن أكثر من نجم بالفريق تلقى عروضاً وإغراءات كثيرة الفترة الماضية، وفى مقدمتهم حسين الشحات وأليو ديانج وبدر بانون وأفشة ومحمد شريف، وأكد مسئولو الأهلي أن العروض الخارجية لا يمكن أن تكون سبباً في إجبار النادي على تعديل عقود اللاعبين حتى لو رفض هؤلاء اللاعبين عروض من أندية خارجية الفترة الماضية يأتي في مقدمتهم ، حسين الشحات والمالي آليو ديانج وبدر بانون وشريف وأفشة.

وشهدت الأيام الماضية تلميحات من جانب بعض لاعبي الفريق برغبتهم في تعديل عقودهم وزيادتها بشكل يتناسب مع وضعهم الحالي في الفريق، كما أكد وكلاء هؤلاء اللاعبين رفضهم عروضاً مغرية من أندية خارجية لذا فهم يستحقون تعديل عقودهم، لكن إدارة الأهلي أكدت أن فكرة تعديل العقود لن تكون إلا لبعض اللاعبين الذين ترى الإدارة أن عقودهم لم تعد تتناسب مع مكانتهم الحالية بالفريق.

وأوضحت الإدارة أن عقود معظم لاعبي الفريق ، ومنهم الشحات وبانون وديانج جيدة ولا تستوجب التعديل أو الترضية ، وشددت الإدارة على أن مسألة تعديل العقود أمر يحتاج رؤية خاصة من لجنة التخطيط للكرة