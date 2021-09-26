شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مروان الصحراوى يعود للإسماعيلى بعد تلقى العزاء فى والده بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود التونسى مروان الصحراوى، مدافع الاسماعيلى للقاهرة، اليوم الأحد، عقب حصوله على إجازة خاطفة للذهاب لبلاده لتلقى العزاء في والده الذى وافته المنية منذ أيام قليلة، ويتوجه الصحراوى للإسكندرية للانتظام فى معسكر الدراويش بالإسكندرية، والمقرر أن يستمر حتى 12 أكتوبر المقبل، استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري فى نسختها الجديدة.

ووضع الدكتور محمد الباز، رئيس الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى، برنامجا تأهيليا لأحمد مدبولى صانع ألعاب الدراويش الذى يعانى من التهابات فى وتر أكيليس دفعته للغياب عن مران الفريق الأصفر.

فى سياق آخر، فشلت المفاوضات بين النادى الاسماعيلى والفلسطينى محمد الصالح لاعب المصرى البورسعيدى بسبب خلافات بين الطرفين حول بنود العقد.

وكان الاسماعيلى يرغب فى التعاقد مع اللاعب لتدعيم خط دفاعه بالموسم الجديد، ولم يشارك محمد الصالح مع المصري البورسعيدي في الموسم الأخير؛ بسبب أزمته مع علي ماهر المدير الفني السابق المصرى الذى اعتمد على بعض اللاعبين طوال الموسم، على الرغم من إعارة اللاعب الموسم الماضى لكهرباء الإسماعيلية أحد أندية القسم الثالث بالإسماعيلية وتألق بشكل كبير، وهو ما دفع الإدارة الخضراء لعودته من جديد بعد إصابة إسلام أبو سليمة بالرباط الصليبى، إلا أن المدير الفنى لم يشركه فى أى مباراة الموسم الماضى.