فياريال يجبر ريال مدريد على التعادل دون أهداف

المنامة - ياسر ابراهيم - فقد ريال مدريد نقطتين ثمينتين إثر تعادله في ميدانه "سانتياغو برنابيو" أمام فياريال دون أهداف، السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ودخل الريال المباراة بنية هجومية واضحة وهدد مناطق خصمه في عدة مناسبات، لم يتمكن مهاجمو الفريق الملكي من استغلالها، بسبب سوء الحظ وتألق الحارس جيرونيمو رولي.



من جانبه، لعب فياريال بأسلوب أقرب للدفاع معتمدا على الهجمات المرتدة التي شكلت بعض الخطورة على مرمى تيبو كورتوا الذي تألق كعادته ووقف سدا منيعا في وجه الكرات المباغتة للضيوف.



وواصل الريال أداءه الهجومي في الشوط الثاني لكنه عجز عن فك شفرة "الغواصات الصفراء" الدفاعية، رغم محاولات كريم بنزيما ورودريغو التي وجدت حارسا متيقظا أبعد خطرها عن مرمى فريقه.



ورغم تعثره عزز ريال مدريد موقعه في صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة حصدها من 5 انتصارات وتعادلين، في حين وصل فياريال إلى النقطة 8 وصعد للمركز العاشر مؤقتا.