شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر 10 أيام لغزل المحلة استعدادا للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو فريق غزل المحلة، بقيادة محمد عودة المدير الفني، معسكرا مغلقا لمدة 10 أيام بمدينة الإسماعيلية ضمن الاستعدادات الأخيرة لانطلاق بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى محمد عودة برفقة لجنة الكرة في غزل المحلة الانتهاء من التعاقدات خلال الفترة الحالية وقبل بداء المعسكر لبداية الانسجام ووضع التشكيل الأمثل لفريق غزل المحلة خلال المباريات الودية التي يخوضها الفريق أثناء المعسكر .

ويقوم الجهاز الإدارى بقيادة طه السيد بالاتفاق مع بعض الأندية حاليا المتواجدة في الإسماعيلية لخوض المباريات الودية وذلك لعرضها على الجهاز الفني .