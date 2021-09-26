شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف روقا: سعداء بالتجديد لكارتيرون وهدفنا الحفاظ على درع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد أشرف "روقا"، لاعب وسط الزمالك، أنه لا يجب أن يخسر فريقه الدوري بعد الفوز باللقب في الموسم الماضي، وهذا سيجعل الفريق يركز بشكل كبير في البطولة المقرر انطلاقها نهاية الشهر المقبل.

وقال روقا، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "سعيد بتجديد تعاقد باتريس كارتيرون مدرب الفريق، وهدفنا تحقيق أقصى استفادة من معسكر الزمالك في برج العرب قبل أول مباراة للفريق في الموسم الجديد".

وتابع لاعب وسط الفريق الأبيض: "تجديد تعاقد كارتيرون أراح اللاعبين نفسيا؛ لأنه يعرفنا جيدا، ونحن أيضا، وجميعنا نشعر بالسعادة لذلك".

وختم روقا: "هدفنا أن نحافظ على لقب الدوري في الموسم المقبل، وأيضا الفوز بالكأس، والأهم هو التتويج ببطولة إفريقيا بعد خروج الفريق من دور المجموعات الموسم الماضي".