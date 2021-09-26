شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: فريق الأهلى الحالى ليس بموهبة جيل متعب وبركات.. وجوزيه كان بيخوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الدكتور طه إسماعيل، نجم الأهلى سابقا، أن الجيل الحالى في القلعة الحمراء ليس على نفس القدر من الموهبة والمهارة التى كانت في جيل محمد بركات وعماد متعب.

وقال الشيخ طه، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة": في آخر 10 مباريات بالدورى، الأهلى تراجع مستواه، ورغم أنه كان يتقدم إلا أن الفريق المنافس كان يعود أمامه ويتعادل في آخر الدقائق، الأوقات الحاسمة في اللعب تحتاج إلى تركيز كبير جدا من المدير الفنى.

وأضاف: بعد التتويج بالبطولة الأفريقية التاسعة كنت أتمنى أن يكون الأهلى لديه مشروع واضح، وأن يستعيد شبابه من الإعارات، مثل محمد عبد المنعم، وفى فترة سابقة كان الأهلى قد حصد الدورى ومع ذلك لم يمنح الفرصة للشباب.

وتابع: حسام حسن صفقة جيدة للأهلى، ولكن عودة أحمد ياسر ريان كانت تمثل مستقبل الهجوم للفريق، ولاعبو الجيل الحالي في الأهلى ليسوا بنفس موهبة جيل بركات ومتعب، والجيل الأخير كان معه مدرب يخوف مثل مانويل جوزيه، كان ديكتاتور، ولكنه يحقق نتائج، فقوة شخصية المدرب هى ما تجعلك تحبه، ولكن تخاف منه وتعلم أن هناك فارقا يجب أن يكون مبهرا كمدرب للاعبين، وتكون عادلا في نفس الوقت.

واستطرد: لم أكن أُفضّل أن يعلن الأهلى عن عقوبة المدير الفنى؛ لأنه يجب أن تكون هناك مرتبة كبيرة للمدرب ومحترمة للاعبين، كان يجب إقرار العقوبة ولكن دون إعلانها، وما قيمة الإعلان عن العقوبة مباشرة لا أرى أن هذا الأمر مفيد للاعبين، وحتى الجلسة مع اللاعبين بعد خسارة الدورى لم تكن قرارًا موفقًا.

واختتم: الأهلي لا يحتاج تدعيما فى حراسة المرمى، ولكن قلبي الدفاع بحاجة إلى إعادة نظر فى عدد ونوعية اللاعبين، وكريم فؤاد لاعب جيد جدا، ويجيد اللعب فى الطرفين الأيمن والأيسر، ووسط الملعب يحتاج ديناميكية أكثر فى الأداء؛ لأن لدينا أزمة فى الاستحواذ والكرات الطويلة.