شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: إنبي لم يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي وهدف حسام حسن صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسر سمير عثمان، الحكم الدولي السابق، بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل خلال المباراة التى جمعت الأهلى وإنبى بدور الـ16 بكأس مصر، والتى فاز خلالها الفريق الأحمر بهدف نظيف، وقال عثمان في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة": كان هناك منافسة عادلة بين لاعب إنبى وثنائى الأهلى على معلول وأيمن أشرف، للوصول إلى الكرة والثلاث لاعبين استعملوا أيديهم، لذلك لا توجد ركلة جزاء لصالح إنبى، ولكن لاعب إنبى استخدم ذكاؤه في محاولة الدخول بين اللاعبين للحصول على ركلة جزاء، لكنه لا توجد مخالفة.

أضاف: مدافع إنى لعب بطريقة خاطئة ووصلت الكرة للاعب الأهلى المتواجد في التسلل، وهو حسام حسن، فلماذا تعاقب اللاعب المتسلل، الخطأ من لاعب إنبى في لعب الكرة بهذا الشكل باتجاه مرماه، ولذلك هدف حسام حسن صحيح.

واختتم: لماذا لا يتواجد فار في الأدوار الأولى من كأس مصر، نفترض أن ذلك الهدف هو هدف اللقاء الوحيد هل تظلم فريقا؛ بسبب عدم وجود فار.

وصعد الأهلي لمواجهة بيراميدز فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعد فوز الأخير على سموحة فى مواجهة متكررة من الموسم قبل الماضي والتي فاز فيها بيراميدز بهدف نظيف.