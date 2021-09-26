شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد: جنش حارس كبير واستفدت منه كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة بالزمالك، على رحيل زميله في الفريق محمود عبد الرحيم جنش قائلا: "جنش حارس كبير واستفدت منه الفترة الماضية، وأتمنى له التوفيق في إعارته ويعود للنادي ويكون إضافة قوية، جميعا نعمل من أجل مصلحة الفريق، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق".

وتابع عواد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "هناك منافسة شريفة تصب في مصلحة الفريق لتحقيق البطولات لجماهير الزمالك، وكارتيرون تحدث معنا بشأن أنه يريد تحقيق بطولات هذا الموسم، ويتحدث معنا بشكل إيجابي عن أن الموسم طويل وكل اللاعبين سيشاركون".

وتابع حارس مرمى الزمالك: "تحدث معي كارتيرون بشكل شخصي، وأكد لي أنه ستكون هناك فرصة أكبر لي في المشاركة عن الموسم الماضي".

واختتم محمد عواد: "جلست فترة طويلة لا أشارك وفي الفترة التي حصلت على فرصة قدمت أداءً جيدًا وساعدت الفريق وسأبني على ذلك، وعلى المستوى الجماعي لدينا هدف محدد، وهو أن ننافس على كل البطولات التي نشارك بها".