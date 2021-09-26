شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يعاقب عبد الرحمن عماد ماليا بعد الاعتراض على حلمي طولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل جهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، أنه تم توقيع عقوبة مالية على عبد الرحمن عماد، لاعب الفريق البترولى، لعدم تنفيذ التعليمات، واعتراضه على حلمي طولان، المدير الفنى للفريق البترولي.

وقال المصدر، إن إدارة إنبى حذرت عبد الرحمن عماد من عدم تكرار الأخطاء حتى لا تتم مضاعفة العقوبة عليه، الأمر الذى استجاب له اللاعب، وتقبل العقوبة الموقعة عليه.

فى سياق متصل، وجه حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، الشكر للاعبيه رغم الخسارة أمام الأهلي وتوديع كأس مصر في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ16.

وقال طولان، في تصريحات بعد المباراة، إن فريق إنبى عانى من 9 غيابات مؤثرة أربكت خطته قبل المباراة، مؤكدا أن لاعبيه أهدروا انفرادين، مؤكدين أمام الأهلى في مباراة اليوم، متابعا: "أشكر اللاعبين على الجهد الذى بذلوه في الملعب".

وأضاف: "هناك ضربة جزاء لفريقى لم تحتسب أمام الأهلى ولكن في النهاية أقدم التحية للاعبى الأحمر وقدمت كرة هجومية منظمة وحاولت الوصول إلى وقت إضافى أو ضربات الجزاء ولكن نجح الأهلى فى حسم اللقاء والهدف أربك حساباتنا".

وتابع: "آفة الكرة المصرية التخطيط وقرار استكمال الدورى أفسد 4 مواسم".

فاز الأهلى على نظيره إنبى بهدف وتأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية مساء السبت، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، في مباراة متوسطة من حيث الأداء الفني، ولكن كانت السيطرة في غالبية أوقات الشوط لصالح الأهلي.

وصعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعد فوز الأخير على سموحة بالأمس في مواجهة متكررة من الموسم قبل الماضي والتي فاز فيها بيراميدز بهدف نظيف.