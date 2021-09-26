شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: الأهلي يُفعل عقد بيرسي تاو بعد التأكد من عدم معاناته من إصابة مزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن إدارة الأهلي فعّلت عقد شراء الجنوب إفريقي بيرسي تاو، بعد التأكد من عدم معاناته من أي إصابة مزمنة.

وتابع شحاتة في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على قناة الحياة، أن عقد الأهلي مع اللاعب كان ينص أن لا يُفعَّل إلا بعد أن يجتاز اللاعب الكشف الطبي وهو ما حدث، رغم أنه بالكشف عن اللاعب ثبت إصابته في العضلة الضامة، وهى الإصابة التي أبعدته عن الفريق قرابة الشهر".

وأضاف كريم شحاتة، أن مسئولي الأهلي أكدوا أنه من الطبيعي أن يعاني اللاعب من إصابة عضلية في الوقت الذي كان سيتم فسخ التعاقد حال معاناته من أي إصابة أو مرض يحول دون ممارسته كرة القدم.