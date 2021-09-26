شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: البعض يبالغ في تضخيم المشاكل بنادي بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود فتح الله، مدرب نادي بيراميدز، أنه سعيد بالنقطة التي وصل لها بيراميدز في الكرة المصرية، قائلا: "وجود بيراميدز خلف الأهلي والزمالك الفترة الماضية شيء جيد، ونتعلم من أخطائنا للوصول إلى المقدمة وبداية هذا الموسم جيدة".

وأضاف محمود فتح الله، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "البعض يبالغ في تضخيم المشاكل بنادي بيراميدز، ونحتاج لتدعيم خط الوسط في بيراميدز بعد رحيل أكثر من لاعب".

وتابع: "لدينا عدد هائل من المواهب في كل خطوط الفريق، وإيهاب جلال من أفضل المدربين في مصر خلال السنوات العشر الماضية، والظروف حالت دون نجاح بعد المدربين السابقين رغم كفاءتهم".

واستطرد: "حافظنا على قوام الفريق ودعمنا صفوفنا بفخر الدين بن يوسف وعبد الله مجدي، وملف بقاء أو رحيل عمر جابر عن الفريق بيد الإدارة، وضيق الوقت كان وراء عدم السفر للخارج من أجل الإعداد للموسم الجديد".

وختم فتح الله: "الفوز على سموحة كان مهما جدا كبداية للجهاز الفني الجديد، رمضان صبحي لاعب كبير وصل لمكانة عظيمة في سن مبكر، وملف رحيل عبد الله السعيد أغلق نهائيا".