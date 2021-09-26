شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ طه: موسيمانى فاز بأفريقيا لوجود المساحات.. وعليه اتباع نظام آخر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الدكتور طه إسماعيل، نجم الأهلى السابق، أن العناصر الجديدة هي الحل السحري في استعادة الأهلي لمستواه الفنى بعد تراجع أداء اللاعبين في الفترة الأخيرة.

وقال الشيخ طه، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة": الأهلى أدخل عناصر في مباراة إنبى زادت من سرعة اللعب، مثل ميكيسونى وعبد القادر، وديانج كان متألقا، وكذلك صلاح محسن، وأعتقد لو تم الدفع بعمار كان سيزيد سرعة الأداء.

وأضاف: أزمة ضياع الفرص ما زالت موجودة بالأهلى وهذه مشكلة صعبة لأن الأهداف هى التى تحسم المباريات، وفى التدريب دائماً يجب أن نضع اللاعب في صورة من صور المباراة، ليكون الهدف الرئيسى هو تسجيل الأهداف.

وتابع: موسيمانى تم اختياره من أجل دورى أبطال أفريقيا، والوضع الطبيعى أنك في أفريقيا تلعب مع الأبطال ويكون اللعب مفتوح، وموسيمانى فاز بالكأس وأفريقيا، ولكن في الدورى العام الفرق تتبع نظاما آخر، ولا تمنحك مساحات، كرة القدم تقوم دائما بالبحث عن المساحة، وهذا يحتاج إلى المرونة وتطوير الأداء.

واختتم: موسيمانى محير للبعض؛ لأن الأهلي وصل للقمة، وطبيعة الأشياء عندما تصل للقمة يجب أن يكون هناك تراجع بعدها، بعد التتويج بأفريقيا وبرونزية مونديال الأندية والسوبر الأفريقى، كان يجب تجديد دوافع اللاعبين، وهذا ما ظهر اليوم بظهور العناصر الجديدة التى تسعى لإثبات وجودها.