شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار: مستوى الأهلي في تراجع بعد النجمة العاشرة واللاعبون افتقدوا الروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مختار مختار، المدير الفني الأسبق للإنتاج الحربى، إن لاعبى الأهلي افتقدوا الروح القتالية في مباراة السوبر، ولا توجد أعذار، خاصة بعد الراحة التي حصلوا عليها، مضيفا: "مستوى الفريق الأحمر في تراجع بعد الفوز بالنجمة العاشرة، ويجب على اللاعبين استرداد الروح".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي يضم مجموعة لاعبين أفضل من طلائع الجيش، ولكن لم نشعر بتلك الفوارق في مباراة السوبر، ويجب على لاعبي الأهلي نسيان الإخفاق في الدوري والسوبر، واسترداد روح المجموعة للاستعداد بشكل جيد للمرحلة المقبلة".

وتابع: "في رأيي كان يجب أن تكون فترة الراحة للاعبي الأهلي بعد بطولة الدوري "أقل" مما كانت والأحمر يفتقد لعنصر التدوير، ويجب علي موسيماني تجهيز البدائل لخلق المنافسة بين اللاعبين، وبسبب عدم التدوير الجميع كان يرى أن الأهلي يفتقد للبدائل، وهو ما يظهر بعد تعرض أي لاعب أساسي للإصابة".

واستطرد: "كارتيرون نجح في التدوير بين اللاعبين بشكل أفضل من موسيماني، ولذلك فاز بالدوري، ويجب على المدرب تطوير فكره بشكل دائم مع تطور كرة القدم من جيل لآخر حتى ينجح في مشواره مهنة التدريب "صعبة جدا"، واللعب أسهل بكتير".

وفاز الأهلى على نظيره إنبى بهدف وتأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية مساء السبت، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، في مباراة متوسطة من حيث الأداء الفني، ولكن كانت السيطرة في غالبية أوقات الشوط لصالح الأهلي.

وصعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعد فوز الأخير على سموحة بالأمس في مواجهة متكررة من الموسم قبل الماضي والتي فاز فيها بيراميدز بهدف نظيف.