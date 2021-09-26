شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتوجه إلى الإسكندرية اليوم لدخول معسكر استعدادًا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الإسماعيلى، بقيادة طلعت يوسف، معسكراً مغلقاً فى الإسكندرية بداية من اليوم الأحد وحتى 12 أكتوبر المقبل، يتخلله ثلاث مباريات ودية لم يتحدد طرفها الثانى بعد، وذلك لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً استعداداً للموسم الجديد، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدورى فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.

من ناحية أخرى، قرر طلعت يوسف، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، صرف النظر عن التعاقد مع الثلاثى الكرواتي فان والتونسي محمد جورني والغيني دوالا كمارا، الذين خاضوا فترة اختبار مع الفريق بسبب تواضع مستواهم الفني والبدنى وعدم حاجة الاسماعيلى لجهودهم.

ولجأ طلعت يوسف للبحث عن التعاقد مع بعض اللاعبين من أفريقيا وشمال أفريقيا، نظرًا لصعوبة التعاقد مع لاعبين مصريين مميزين، فى ظل المغالاة فى طلباتهم المالية، فضلاً عن الأزمة المالية التى يعانى منها الفريق فى الفترة الجارية.

وتسابق اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى برئاسة على أبو جريشة، الزمن للتعاقد مع 5 صفقات قوية قبل غلق باب القيد الصيفى بناء على الاتفاق مع طلعت يوسف لاسيما بعد انتعاش خزينة النادي بمبلغ 22 مليون جنيه قدمها اثنان من الرموز الكبار فضلًا عن إيراد المشاركة بالبطولة العربية في نسختها الأخيرة حتى يتسنى الصرف منها على شراء العناصر الجديدة في حدود الإمكانات المادية المتاحة بخلاف تجديد عقود اللاعبين عماد حمدي ومحمد صادق وشكري نجيب الذين يحق لهم التوقيع لأي فريق منافس يناير المقبل إذا لم ينظر في أمرهم قبل انتهاء القيد الصيفي.