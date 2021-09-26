شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: نتمسك بمشاركة إنبى فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي إنه يتمسك بحق المشاركة فى البطولة العربية الموسم المقبل حيث يشاراك أصحاب المركز السادس والسابع فى البطولة.

قال طولان خلال تصريحات تلفزيونية إن منتخب مصر سوف يعانى بسبب الإجهاد التى تعرض له خلال الموسم الماضى .

فى سياق متصل وجه حلمي طولان، الشكر للاعبيه رغم الخسارة أمام الأهلي وتوديع كأس مصر في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ16.

وقال طولان، في تصريحات بعد المباراة، إن فريق إنبى عانى من 9 غيابات مؤثرة أربكت خطته قبل المباراة، مؤكدا أن لاعبيه أهدروا انفرادين، مؤكدين أمام الأهلى في مباراة اليوم، متابعا: "أشكر اللاعبين على الجهد الذى بذلوه في الملعب".

وأضاف: "هناك ضربة جزاء لفريقى لم تحتسب أمام الأهلى ولكن في النهاية أقدم التحية للاعبى الأحمر وقدمت كرة هجومية منظمة وحاولت الوصول إلى وقت إضافى أو ضربات الجزاء ولكن نجح الأهلى فى حسم اللقاء والهدف أربك حسباتنا ".

وتابع: "آفة الكرة المصرية التخطيط وقرار استكمال الدورى أفسد 4 مواسم".

فاز الأهلى على نظيره إنبى بهدف وتأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية مساء السبت، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، في مباراة متوسطة من حيث الأداء الفني، ولكن كانت السيطرة في غالبية أوقات الشوط لصالح الأهلي.

وصعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعد فوز الأخير على سموحة بالأمس في مواجهة متكررة من الموسم قبل الماضي والتي فاز فيها بيراميدز بهدف نظيف.