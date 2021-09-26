شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: الأهلي يجتمع مع رضا شحاتة لحسم الرجل الثاني مع موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد فاروق، نجم الأهلي السابق، إن الإدارة الحمراء سيجتمع الأحد مع رضا شحاتة، المدير الفني للجونة، مشيرا إلى أن رضا شحاتة أقوى المرشحين لتولي منصب المدرب العام للفريق مع بيتسو موسيماني المدير الفني.

وأضاف أن رضا شحاتة كادر مهم ومميز، ولكن تعيينه سيكون أمرا صعبا داخل الجهاز الفني، في ظل وجود سامي قمصان المدرب الحالي الذي قضى سنوات في الجهاز، وسبق له الصعود بحرس الحدود للدوري.

وتابع فاروق: "من المبكر الحديث عن نغمة الإجهاد التي تحدث عنها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خاصة أن الموسم لازال في بدايته".

واستطرد: "ما زالت هناك ضغوط قادمة وصعبة للنادي الأهلي في الموسم الجديد، فالأمور تبدو صعبة مع كثرة ارتباطات الفريق الأحمر هذا الموسم".

وأشار إلى أن دور الجهاز الفني للفريق أن يتخلص من هذه العوامل التي تسبب الإجهاد والضغوط التي تضرب الفريق مع تطور برامج الاستشفاء.