شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: مصطفى محمد يرفض العودة للزمالك رغم ترحيب جالاتا سراي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي كريم شحاتة عن رفض مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك المعار إلى صفوف جالاتا سراي التركي العودة إلى صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وشهدت الفترة الأخيرة توتر العلاقة بين مصطفى محمد وفاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي لكن اللاعب تمسك بالبقاء في تركيا.

وقال كريم شحاتة في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" ،"دارت اتصالات ودية بين مصطفى محمد وبعض الوسطاء في الأيام الماضية من أجل العودة للزمالك مرة أخرى لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب مصطفى محمد".

من جانبه، أكد حازم فتوح وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الأخير كان سيرحل عن النادي مرة أخرى إلى الوحدة الإماراتي.

وتابع حازم : "كارتيرون كان سيرحل عن الزمالك ويدفع الشرط الجزائي البالغ ١٥٠ ألف دولار".

وأكمل :"سافرت إلى الإمارات وأفسدت المفاوضات، الزمالك فريق كبير وكان من غير المقبول أن يرحل المدرب بهذا الشكل ، لم أجلب هذا العرض له، وكيله السابق هو الذي أحضره".