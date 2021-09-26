شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب: البدري برأ مصطفى محمد.. وصلاح أكد انضمامه لمعسكر مباراتي ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وائل جمعة، مدير المنتخب الوطنى، إن كيروش المدير الفنى تابع مباريات كأس مصر والسوبر، مؤكدا أن معظم اللاعبين بعيدين عن مستواهم لأسباب كثيرة، كما أن لاعبى الزمالك والأهلى وبيراميدز يعانون من الإجهاد، ولكن كيروش يرفض الأعذار".

وأضاف جمعة، في تصريحات تليفزيونية: "زرنا نادى الزمالك وتحدثنا مع مخطط أحمال الزمالك البرتغالى ووضعنا برنامجا لتأهيل اللاعبين الدوليين"، مشيرا إلى أن الكرة المصرية تعانى منذ سنوات من أزمة كبيرة وهى الاهتمام بالأندية على حساب المنتخب الوطنى.

وتابع: "لدينا ارتباطات قوية فى الفترة المقبلة، ويجب أن تمنح رابطة الأندية الأولوية للمنتخب عند تحديد شكل الدورى الجديد".

واستطرد: "لا توجد أى عقوبات ضد مصطفى محمد سواء من اتحاد الكرة أو منتخب مصر السابق بقيادة حسام البدرى".

وأكمل جمعة:"تصريحات حسام البدرى الأخيرة برأت مصطفى محمد تماما، ونعلم أن اللاعب أخطأ لكن لا نعلم هذا السلوك تجاه من بالتحديد، وبالتالى لا يمكن أن نعاقبه دون معرفة تفاصيل ما حدث في الملعب".

وكشف مدير منتخب مصر أن كيروش سافر إلى البرتغال للاحتفال بعيد ميلاد والده هناك، وسيعود سريعا لبدء المعسكر يوم 28، مواصلا: "محمد صلاح رمز للكرة المصرية ولديه عزيمة وإصرار للمشاركة مع المنتخب".

واختتم: "محمد صلاح تحدث معي اليوم وطلب تأكيد الحجز وتأكيد موعد الوصول إلى مصر للمشاركة فى مباراتى ليبيا، ومنح شارة كابتن المنتخب لأى لاعب هو قرار كيروش وحده ولا أحد غيره، وصلاح لاعب كبير وفخر للكرة المصرية ويستحق الشارة لكن القرار سيكون لكيروش مع بدء المعسكر".