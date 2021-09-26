شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائي بطولة أوراكل نت سويت للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، منافسات الدور ربع النهائى ببطولة أوراكل نت سويت للاسكواش، التى تستضيفها مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 27 سبتمبر الجارى.

وكان 9 لاعبين مصريين قد نجحوا في حجز مقاعدهم بربع النهائى لذات البطولة بعد انتهاء الدور التمهيدي وهم، محمد الشوربجى، هانيا الحمامى، نوران جوهر، سلمى هانى، مروان الشوربحى، كريم عبد الجواد، علي فرج، مصطفى عسل، طارق مؤمن.

وجاءت مباريات اليوم كالتالي:

محمد الشوربجي وكريم عبد الجواد

مروان الشوربجي والنيوزلاندي بول كول

طارق مؤمن ومصطفى عسل

علي فرج وجويل مكين

نوران جوهر وسلمى هاني

هانيا الحمامي وجويل كينج