شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: كارتيرون أنهى اتفاقه مع الوحدة.. والشرط الجزائي سبب تجديده للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي كريم شحاتة، أن باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، كان قد أنهى اتفاقه على تدريب فريق الوحدة الإماراتي، مشيرا إلى أن تذاكر الطيران وصلت له بالفعل على أن يسافر يوم 2 أكتوبر المقبل، وكان من المقرر عقد المؤتمر الصحفي يوم 3 أكتوبر المقبل.

وقال كريم شحاتة، في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على قناة الحياة، إن المفاوضات توقفت يوم الخميس الماضي؛ بسبب الخلاف على الشرط الجزائي وتوقفت الصفقة.

وأضاف كريم شحاتة، أن الأمر برمته وصل إلى حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، والذي سارع لإنهاء ملف التجديد له في أقل من 24 ساعة لغلق الباب على رحيله مرة أخرى.

وأجرى حازم فتوح، وكيل المدرب الفرنسي، مداخلة مع برنامج "كورة كل يوم"، حيث أكد خلالها أن كارتيرون كان سيسافر لتدريب الوحدة الإماراتي قبل تجديد عقده مع الزمالك.