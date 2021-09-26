شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم: نهاية الدوري القادم في أكتوبر 2022 ونناقش عودة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ثروت سويلم، المتحدث الرسمي وعضو رابطة الأندية، عن خطة الرابطة لإدارة مسابقة الدورى العام في الفترة المقبلة، وقال سويلم في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على شاشة أون تايم سبورت2: هناك تحديات كبيرة جدا ننتظرها، فكرة الرابطة كانت قديمة، ولكن لم يحالفها التوفيق في وقت سابق، ومنوط بنا إدارة مسابقة الدورى الممتاز التى تولد منتخبات وطنية قوية، وحبى للمنظومة والتواجد مع شخصيات محترمة من الأعضاء كان سبب قرارى بالعودة للمشهد الرياضي.

وأضاف: ملف عودة الجماهير طرحنا فيه أفكارًا كثيرة ونسعى لعودة الجماهير في ظل وجود وزارة داخلية قوية، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، ومنذ اليوم الأول بدأنا الحديث عن الملف في أول اجتماع لنا ومصر ليست أقل من أى دولة عربية تحضر جماهيرها المباريات، وسنناقش العودة بشكل تدريجى.

وتابع: نسعى لوجود جدول مسابقات ثابت مثل الدول الأوروبية، ولكننا لن نستطيع بسبب التوقفات للمشاركات الأفريقية، خاصة وأن الاتحاد الأفريقي يضع المباريات بدون مواعيد مسبقة، والموسم الجاري لدينا توقفات من شهر فبراير إلى شهر أبريل وكذلك في شهر ديسمبر، وسنطرح شكل مسابقة الدورى المقبل في حضور الـ18 ناديا.

وعن جدول الدورى قال سويلم: عامر حسين معتكف منذ 4 أيام لوضع تصور لمسابقة الدورى حتى نتجنب التأجيلات وضغوط المباريات، ومن المقرر أن تنتهى مسابقة الدورى المقبل في أكتوبر 2022، ولو لعبنا 7 جولات قبل يناير سنكون أبطال، والقرعة لن تكون موجهة، ولو شعرت أن الرابطة لن يكون لها دور لن أكمل فيها.

واختتم: الرابطة ليست لها علاقة إلا بالمسابقة المحلية والحقوق التسويقية، وليس لنا علاقة بلجنة الانضباط والحكام وقيد اللاعبين وغيرها من اللجان، ولا يمكن إلغاء بطولة الكأس؛ بسبب الارتباطات المادية، ولكننا نسعى لخلق توازن فى الفترة المقبلة بالتنسيق مع الاتحاد.