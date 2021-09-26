"قبل الانسحاب على الهواء".. فرج عامر يتحدث عن.. كمين وإعادة مباراة بيراميدز (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

ظهر فرج عامر رئيس نادي سموحة، ضيفًا على برنامج "الماتش" في فضائية صدى البلد، من أجل مناقشة شئون كرة القدم، وانتخابات مجلس إدارة النادي، لكنه غادر الاستوديو على الهواء مباشرة.

وتحدث عامر عن مباراة كأس مصر، قائلًا: "شعرت أننا أمام كمين في مباراة الكأس أمام بيراميدز".

وتابع: "الهدف الأول كان يجب أن يحتسب خطأ ضد فخر الدين بن يوسف وفي ركلة الجزاء مصر كلها ضحكت على القرار.. يقولون ستتم معاقبة الحكم، وماذا استفدت من ذلك؟ كان يجب إعادة المباراة".

وأضاف: "أعرف لماذا هناك موقف من اتحاد الكرة ضد سموحة، لكن لن أقول في الوقت الحالي".

وتابع: "في نهاية الكأس أمام الزمالك وجدت ناس كبار في اتحاد الكرة داخل المقصورة يقولون (يعني ايه سموحة يفكر في الفوز بالكأس؟) وكنا متقدمين حتى الدقيقة 88 وفي النهاية خسرنا".

وعن مستقبل سموحة، قال: "حسام حسن وعبد القادر ومصطفى فتحي والترهوني لاعبين كبار لكن الموسم الحالي سيكون الأقوى في تاريخ سموحة".

ومع بداية الحديث عن انتخابات نادي سموحة، انفعل فرج عامر بسبب الأسئلة بخصوص منافسه، ثم انتفض وقرر ترك الاستوديو.