بيراميدز يحسم مصير عبدالله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، أن البعض بالغ في تضخيم المشاكل، مشيرا إلى أن عبدالله السعيد لن يرحل عن النادي.

وقال فتح الله، في ضيافة برنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس": "البعض بالغ في التخضيم من مشاكل نادي بيراميدز، وأزمة شارة القيادة لم تصل إلى حد المشكلة كما تم تناولها في وسائل الإعلام".

وأضاف: "كانت هناك اقتراحات لترتيب اللاعبين بشأن شارة القيادة، لكن لأنك تخسر ولا تفوز فكان هناك تصدير للمشاكل، خاصةً أننا لم نكن نسير بصورة جيدة في تلك الفترة الموسم الماضي، لكن الأمر كان بسيطا".

وعن إيقاف كل من المهدي سليمان وعبدالله بكري، أكد فتح الله: "ذلك يحدث في أي ناد ويحدث دائما، وبناء عليه كان يجب أن يكون هناك تدخل، حدثت مشكلة وخاض اللاعبين تدريبات منفردة ثم قرر المدرب عودتهما بعد التزامهما، ذلك يحدث في أي ناد".

وعن أزمة حراس المرمى، أوضح فتح الله: "لا أريد أن أكون مثاليا، نتفق على أن شريف إكرامي والمهدي سليمان وأحمد الشناوي نجوم كبار وأي ناد يتمنى امتلاك واحد منهم، نحن محظوظون لامتلاك حراس كبار، كلهم يريدون أن يكونوا رقم 1، الجميع يتصارع على ذلك في الإطار الطبيعي لكن الاختيار في النهاية يتم وفقا لرؤية الجهاز الفني".

وأتم مدرب بيراميدز تصريحاته قائلا: "تم غلق ملف رحيل عبدالله السعيد من الإدارة والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، أي لاعب يتمنى اللعب للزمالك لكن ليس من السهل أن يغادر عبدالله السعيد صفوف الفريق، من المستحيل التفريط فيه، ومن حق الزمالك الإعلان عن رغبتهم في ضم اللاعب، يتبقى في عقده موسمين وهو من الركائز الأساسية وليس قائد الفريق فقط".