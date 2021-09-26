وكيله: كارتيرون جدد عقده بشرط جزائي أكبر.. وكان على وشك الرحيل مرة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حازم فتوح وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أن موكله كان على وشك الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الأيام الماضية.

وأشار فتوح في تصريحات عبر قناة الحياة، إلى أن كارتيرون كان على وشك دفع 150 ألف دولار للزمالك، ومن ثم الرحيل إلى أحد أندية الإمارات.

وقال فتوح: "كارتيرون جدد تعاقده مع الزمالك بشرط جزائي أكبر من الذي كان متواجدًا في العقد السابق".

وأكمل: "كارتيرون كان سيدفع 150 ألف دولار للزمالك هي قيمة الشرط الجزائي ويرحل إلى أحد أندية الإمارات، ولكن من غير المقبول أن يرحل بهذه الطريقة".

واختتم: "المدرب الفرنسي بعيد عن أي مشكلة بين أسامه نبيه وإدارة الزمالك ولا علاقة له بأي شيء".