إنبي: "مبندفعش قليل لاتحاد الكرة".. وكنا على وشك الانسحاب أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي إنبي، أن اتحاد الكرة المصري أخطأ في اختيار موعد مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

وأشار مدير الكرة في إنبي خلال تصريحات عبر قناة الحياة، إلى تعجبه من عدم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد خلال مباريات كأس مصر.

وقال عبد الناصر محمد: "لماذا نلعب كأس مصر الآن؟ الدوري انتهى منذ أيام قليلة والموسم الجديد سيكون في نهاية أكتوبر، ما زال الوقت متاح لأن اللاعبين بشر في النهاية ولهم طاقة".

وأكمل: "منذ أن وعينا على الدنيا لم نرّ مسابقة منتظمة، الأندية تدفع الكثير من الأموال فلماذا يُلعب كأس مصر بدون تقنية الفيديو، نحن لا ندفع القليل لاتحاد الكرة!".

وأضاف: "كيف يُلعب كأس مصر بدون الفيديو بعد أن اعتاد الحكام على الرجوع له في الكثير من الحالات؟ كرة القدم في مصر ترجع للخلف".

وأردف: "تراجعنا عن الانسحاب أمام الأهلي نظرًا للظروف التي يمر بها الفريق، وذلك بناء على قرار من حلمي طولان المدير الفني".

واختتم: "غياب الفيديو حرمنا من ركلة جزاء أمام الأهلي وتسببت في إهدار مجهود الفريق".