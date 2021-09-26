"لسنا أقل من أي دولة عربية".. هل سيتم السماح للجماهير بحضور مباريات الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قال ثروت سويلم المتحدث الرسمي باسم رابطة دوري we المصري، إن هدف الرابطة في التوقيت الحالي إعادة الجماهير من جديد، مصرحًا :"لسنا أقل من أي دولة عربية".

وأوضح سويلم خلال تصريحاته عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" في ساعة متأخرة من اليوم السبت :"نريد إعادة الجماهير ولسنا أقل من أي دولة عربية".

وتابع :"ناقشنا منذ الاجتماع الأول ملف إعادة الجماهير، ولا يجوز إقامة المباريات في مصر بدون حضور الجماهير".

وأشار سويلم خلال تصريحاته إلى ملف إقامة الدوري بشكل منظم، قائلاً :"نريد جدول ثابت للدوري مثل إنجلترا، سنواجه صعوبة في ذلك بعد جلستنا مع عامر حسين بسبب العديد من التوقفات خلال الفترة المقبلة".

وواصل :"عامر حسين (معتكف) لإعداد تصور على شكل الدوري، ولو لعبنا 6 أو 7 جولات قبل شهر فبراير سيكون إنجازًا".

وكشف سويلم أن موعد انتهاء الدوري سيكون على أقل تقدير في أكتوبر 2022.

وعن قرعة الدوري، رد:"لا أعتقد أن القرعة ستكون موجهة في مسابقة الدوري بالموسم الجديد، نريد أن ندخل نظام جديد في بطولة الدوري وأرى أن الرابطة لديها من الطموح ووضع بصمة".

وأنهى سويلم حديثه حول مسابقة كأس مصر، قائلاً :"اتحاد الكرة حريص على استكمال الكأس وهناك تنسيق مع اتحاد الكرة لاستكمال البطولة بسبب الالتزامات المالية على الأندية، لكن لن نستطيع وضع جدول محدد في التوقيت الحالي".

جدير بالذكر أن رابطة الدوري المصري تكونت مؤخرًا برئاسة أحمد دياب، في المقابل سيتواجد عماد متعب نائبًا.