الامارات | ثلاثية لخيول الإمارات في مضمار نيوماركت البريطاني

شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية لخيول الإمارات في مضمار نيوماركت البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت خيول الإمارات، أمس، ثلاثة انتصارات على مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق، عقب فوز المهر «بيرفكت باور» بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، بلقب الشوط الرئيس «جودمونت ميدل باركس ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، وجرى لمسافة 1200 متر، وأتبع بفوز «بدونز ستوري» المملوك لـ«غودولفين» وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، بلقب «كامبردج شاير هانديكاب» الذي أقيم على مسافة 1800 متر.

وعاودت خيول الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، التألق، بانتزاع المهرة «بيرفكت نيوز» لقب الشوط السابع «جيرسي ليلي فيليز نورسي هانديكاب» الذي خصص للمهرات لمسافة 1400 متر.

ونجح الفارس كريستوف سوميلون في قيادة المهر «بيرفكت باور» إلى تعويض انطلاقته المتأخرة في الشوط الرئيس، وإطلاق العنان للمهر في الـ200 متر الأخيرة، والقبض على الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و11 ثانية و13 جزءاً من الثانية.

وقبض الجواد «بدونز ستوري» على صدارة الشوط الخامس «كامبردج شاير هانديكاب»، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و49 ثانية و57 جزءاً من الثانية.

وفي شوط المهرات، انتزعت المهرة «بيرفكت نيوز» الفوز، محققة زمناً بلغ دقيقة و26 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية.

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