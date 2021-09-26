الامارات | أهلي والجناحي يُتوّجان بـ «كأس البادل تنس»

شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي والجناحي يُتوّجان بـ «كأس البادل تنس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز اللاعبان المواطنان عبدالله أهلي، وفارس الجناحي، بأول بطولة للبادل تنس للمواطنين، وشهد الملعب المركزي بنادي «بادل بوينت» بالشارقة، فوز الثنائي عبدالله أهلي (المُصنف رقم 17 على قائمة اتحاد الإمارات للبادل تنس)، وفارس الجناحي (المُصنف رقم 16)، بالبطولة بعد أن اقتنصا فوزاً صعباً في الدور النهائي من الثنائي سعيد المري (المُصنف رقم 2)، ومحمد الجناحي (المُصنف رقم 8).

وشهدت البطولة التي نظمتها شركة «ماتش سبوت»، تنافس أكثر من 170 فريقاً في البطولة التي استمرت على مدى ثلاثة أسابيع.

وقال بيان صحافي: «انتهت فعاليات البطولة التي رعتها (سيمبل)، (ذا بادلرز)، و(أبسوليوت زيرو)، و(بادل إت)، بتتويج الثنائي الفائز في المباراة النهائية، وحصولهما على ميداليات وجائزة نقدية تبلغ قيمتها 5000 درهم، بعد مباراة مثيرة استمرت لمدة 120 دقيقة. وحصل الثنائي سعيد المري ومحمد الجناحي على المركز الثاني، وميداليات وجائزة نقدية قيمتها 2500 درهم».

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