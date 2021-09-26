الامارات | «يد النجمة» تقبض على كأس «السوبر الإماراتي البحريني»

شكرا لقرائتكم خبر عن «يد النجمة» تقبض على كأس «السوبر الإماراتي البحريني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع فريق النجمة البحريني اللقب الثالث له في كأس «السوبر الإماراتي البحريني»، عقب فوزه أمس، على فريق الشارقة، بنتيجة «27-25»، في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي الشارقة في النسخة الرابعة من البطولة التي استهلت للمرة الأولى في 2017، وتجمع سنوياً بطلي مسابقة السوبر في كلا البلدين.

وتوج الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة، بصحبة الأمين العام المساعد في الهيئة العامة للرياضة خالد المدفع، ورئيس اتحاد اليد الإماراتي نبيل عاشور، ورئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي إسحاقي، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، والرئيس السابق لاتحاد اليد محمد عبدالكريم جلفار، فريق الشارقة بالميداليات الفضية، والنجمة البحريني بالذهبية والكأس.

وفرط الشارقة في فرصة الاحتفاظ باللقب الذي توج به في النسخة الأخيرة في 2019، بعد أن فرض الملك أفضليته خلال الـ15 دقيقة الأولى من عمر المباراة، والتقدم بفارق أربعة أهداف، وبنتيجة «11-7»، وذلك بعد أن استطاع النجمة استعادة اتزانه وإنهاء الشوط الأول متأخراً بفارق الهدف، وبنتيجة «12-13».

وواصل النجمة صحوته خلال الشوط الثاني، ونجح في فرض التعادل حتى الدقائق الخمس الأخيرة، قبل أن يتمكن من قلب النتيجة لمصلحته، وإنهاء المباراة متفوقاً بفارق الهدفين «27-25» والفوز باللقب.

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