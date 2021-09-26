الامارات | ختام «تحدي الفجيرة لبناء الأجسام».. ونيجيريا تتوّج بكأس الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام «تحدي الفجيرة لبناء الأجسام».. ونيجيريا تتوّج بكأس الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفى لاعبو الإمارات بتحقيق سبع ميداليات في فعاليات بطولة تحدي الفجيرة لبناء الأجسام واللياقة البدنية ومصارعة الذراعين، التي اختتمت، أول من أمس، في مجمع زايد الرياضي، بإقامة منافسات اليوم الثالث، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة محمد بن ماجد، ومدير البطولة خليل معروف.

وجاءت ميداليات المنتخب بواقع، ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية، بينما فاز النيجيري جينيدو أندريو بكأس بطل الأبطال، بجانب نيله ذهبية وزن أعلى من 95 كيلوغراماً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news