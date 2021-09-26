الامارات | بيليه قطع خطوات كبيرة في رحلة التعافي

شكرا لقرائتكم خبر عن بيليه قطع خطوات كبيرة في رحلة التعافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قطع أسطورة البرازيل بيليه «خطوات عدة» في مرحلة التعافي بالمستشفى، بعد عملية جراحية لاستئصال ورم في القولون، قبل ثلاثة أسابيع، بحسب ما كتبت ابنته على حسابها في «إنستغرام»، وقالت كيلي ناسيمنتو: «في هذه الأيام الأخيرة، قطع خطوات عدة».

وبدا بطل العالم ثلاث مرات مبتسماً وبحالة جيدة في الصور، وكانت كيلي نشرت مقطع فيديو يظهر فيه بيليه يغني نشيد ناديه المفضل سانتوس.

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