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كورونا يصيب هاك رغم الجرعتين

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي ماينز الألماني أمس، أن غياب مدافعه ألكسندر هاك عن صفوف الفريق في مباراة أمس أمام باير ليفركوزن، جاء بسبب تعرضه للإصابة بعدوى .

وأوضح النادي أن لاعب قلب الدفاع البالغ من العمر 28 عاما أصيب بالعدوى، حسب ما كشفت عنه الفحوص أمس الأول، وذلك رغم تلقيه تطعيما كاملا (جرعتين) ضد الفيروس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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