كورونا يصيب هاك رغم الجرعتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي ماينز الألماني أمس، أن غياب مدافعه ألكسندر هاك عن صفوف الفريق في مباراة أمس أمام باير ليفركوزن، جاء بسبب تعرضه للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد وأوضح النادي أن لاعب قلب الدفاع البالغ من العمر 28 عاما أصيب بالعدوى، حسب ما كشفت عنه الفحوص أمس الأول، وذلك رغم تلقيه تطعيما كاملا (جرعتين) ضد الفيروس.

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